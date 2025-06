Continua la decrescita della natalità ovunque in Italia, con il Sannio che non fa eccezione, ma che anzi resta uno dei comprensori peggiori da questo punto di vista. Il dato ‘provvisorio’ per il 2024 parla di un’ulteriore seppure leggera diminuzione delle nascite: dai 1.687 neonati nel 2023 ai 1.634 neonati nello scorso anno, con un calo di 53 nati in 12 mesi.

