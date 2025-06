Quattro settimane in stand by. Tante ne sono passate dall’eliminazione dai play off per mano della Juventus Next Gen e non sono state evidentemente sufficienti per far ritrovare la parola al Benevento e lanciare un segnale di chiarezza in vista del futuro. Dal 4 maggio è calato il silenzio sul club giallorosso, parzialmente interrotto solo dalle dichiarazioni di fuoco di Gaetano Auteri e da due comunicati ufficiali, il primo pubblicato per render noto l’intervento chirurgico a cui è stato costretto a sottoporsi Filippo Nardi; il secondo invece per la comunicazione formale dello scontro in atto con parte della squadra per l’organizzazione del piano ferie. Poi nulla più. Sono rimasti spenti i microfoni del direttore generale Marcello Carli e soprattutto del presidente Oreste Vigorito e – a quasi un mese di distanza dalla disfatta contro i bianconeri – è francamente inaccettabile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia