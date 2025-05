Violenza su donne: M5S, ‘subito educazione sessuale e affettiva obbligatoria a scuola’

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Bene che aumenti una consapevolezza bipartisan sulla prevenzione della violenza di genere, una priorità trasversale che deve vederci uniti su tutti i fronti. Ma allora perché non discutere subito la nostra pdl pronta e depositata da anni per introdurre l’educazione sessuale e affettiva obbligatoria in tutte le scuole? Lo affermano le parlamentari M5S in commissione bicamerale di inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino.

“Da troppo tempo -aggiungono- chiediamo che questa misura venga calendarizzata, ora è il momento di agire. Le tragedie che continuano a consumarsi nel nostro Paese, come il recente femminicidio di Martina Carbonaro, impongono un cambio di passo netto. Non possiamo più permetterci di rimandare: formare le nuove generazioni al rispetto delle differenze, all’empatia, alla libertà affettiva è l’unica via per spezzare la cultura del possesso e della sopraffazione. Uniamo le forze per una battaglia culturale comune”.