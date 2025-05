L’avviso è rivolto a Regione Campania e ai Comuni di Benevento, Castelvenere, Paupisi, Ponte, Puglianello, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese Terme, Torrecuso, Vitulano, e porta la firma del commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Statale 372, itinerario Caianello-Benevento, meglio nota in provincia come Telesina.

L’avviso è legato all’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’esproprio dei fondi per il cantiere che dovrà ‘raddoppiare’ la Strada Statale, portandola da due a quattro corsie.

