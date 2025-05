Nuovo dibattito sulla videosorveglianza a Pietrelcina in seguito a un colpo dei ladri a scuola.

Due settimane fa i malviventi hanno portato via dei computer nel plesso di viale della Libertà, per poi fare visita anche in una scuola della vicina Pesco Sannita.

Un gesto che, nel caso degli istituti scolastici, ha sempre una connotazione doppiamente negativa, perché oltre al danno economico bisogna considerare lo strumento didattico sottratto alle attività degli alunni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia