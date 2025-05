Partiti: Vis Factor-Emg, Meloni leader con più consensi, seguono Tajani e Schlein

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua ad essere in cima alle preferenze degli italiani tra i leader politici con un gradimento al 41%. Al secondo posto il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani con il 35,1%. A seguire il segretario del Partito democratico, Elly Schlein con il 27,8%, Giuseppe Conte con il 25,7% e Matteo Salvini con il 25,6%. Lo rileva il rapporto Human Index , realizzato da Vis Factor in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg Different.