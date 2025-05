“Ci sono momenti in cui il silenzio non è più un’opzione. Questo è uno di quei momenti. Quello che sta accadendo a Gaza è una tragedia che ci interpella nel profondo, come esseri umani prima ancora che come cittadini. Ogni giorno assistiamo a immagini strazianti di bambini, madri e padri che chiedono soltanto una cosa: poter vivere.

Non possiamo più voltarci dall’altra parte. Per questo motivo, durante il Consiglio Comunale convocato per il 6 giugno 2025 alle 19.00 presso la sede del nostro Municipio, proporrò una mozione ufficiale per chiedere: l’immediato cessate il fuoco a Gaza; la riapertura dei corridoi umanitari; il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Un atto semplice, ma necessario. Un gesto che sento profondamente mio, come sindaco, come padre, come medico e come uomo. In prossimità del 2 giugno, Festa della Repubblica, è ancora più urgente ribadire il nostro impegno collettivo per la pace, la giustizia e la dignità umana.

Ci auguriamo che anche gli altri Comuni della Provincia di Benevento si uniscano a questo appello e che da questa terra parta un messaggio forte, limpido e coraggioso: che a ogni bambino sia restituito il diritto a un abbraccio che protegge, che include e che custodisce speranza”, così il sindaco di Cusano Mutri, Pietro Crocco