“Un Consiglio Comunale imbarazzante”.

Così Rocco Cirocco, capogruppo della minoranza di ‘Alternativa Civica per Molinara’ commenta il Consiglio tenutosi ieri mattina convocato per approvare il Rendiconto di gestione 2024. Un Rendiconto approvato con i soli voti favorevoli della maggioranza e sul quale la minoranza ha espresso forti perplessità.

In particolare, Cirocco spiega: “Noi ancora non sappiamo se il piano di equilibrio, presentato due mesi fa, è stato approvato dal Ministero. Il piano di equilibrio è quello che ci permette di gestire il dissesto, perché noi siamo in dissesto”.

