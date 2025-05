“Esprimo un sentito ringraziamento alla consigliera delegata all’Agenda Digitale e Innovazione Marika Mignone e al dirigente e personale della Transizione al Digitale per l’eccellente lavoro svolto in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione dell’Ente. Il Comune di Benevento è infatti passato dal livello “medio basso” del 2023 e 2024 al livello “medio alto” del 2025 nell’indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo condotta da Deda Next, società impegnata ad accompagnare la trasformazione della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio. Benevento è tra l’altro entrata nel ristretto elenco dei 7 capoluoghi del Mezzogiorno vicini all’eccellenza” così il sindaco Mastella.

“Come amministrazione abbiamo dato un forte impulso al processo di trasformazione e modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese semplificando e velocizzando i procedimenti amministrativi e migliorando l’accesso ai dati e ai servizi pubblici. E l’indagine condotta da Deda Next conferma che lo sforzo effettuato ha prodotto risultati eccellenti soprattutto per quanto attiene i servizi digitali che, com’è noto, spaziano dalla richiesta di un parcheggio per residenti o invalidi al pagamento dell’Imu, passando per le domande di agevolazioni tributarie, l’iscrizione alla mensa scolastica e finendo con il pagamento delle contravvenzioni.

Un risultato che assume un valore ancora più importante se si considera che i Comuni del Mezzogiorno rappresentano ancora la stragrande maggioranza delle città collocate in fascia medio-bassa (vedi anche Napoli, Caserta e Salerno) o bassa (vedi Avellino)” la conclusione.