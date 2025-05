“E’ inaccettabile che il ministro della Cultura Alessandro Giuli escluda le chiese della provincia sannita dai finanziamenti. L’estromissione di tutti gli edifici di culto della Città e della provincia dalle risorse concesse con il decreto di adozione del Programma lavori 2025-2027 e contestuale Elenco annuale 2025 è un fatto gravissimo. Invitiamo i parlamentari di centrodestra, sempre pronti a rampognare la Regione in caso di mancanze e invece pigramente disattenti quando gli sgarbi al territorio sono da ascrivere al Governo, ad unirsi ad una battaglia perché questa decisione, che riteniamo arbitraria ed estremamente penalizzante per un territorio con un patrimonio storico di straordinaria rilevanza, sia corretta e si eviti questo autentico schiaffo al Sannio e al suo tesoro storico-artistico”, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

“Dalla Basilica della Madonna delle Grazie, a San Domenico in piazza Guerrazzi e Sant’Anna su corso Garibaldi, i fondi previsti in precedenza scompaiono nel nulla. Perfino il recupero degli affreschi dei Sabariani nella omonima piazzetta subisce la beffa dell’azzeramento” quanto poi sottolineato.

“Nel complesso, è indecoroso che su 71 interventi solo 1 veda il Sannio finanziato (cinta muraria di Telesia) peraltro con una destinazione finanziaria relativa al 2025 molto deludente.

Di fronte a questa palese ingiustizia, daremo battaglia e riteniamo necessario che si faccia fronte comune per il bene del territorio, a prescindere anche dalle appartenenze politiche”, la conclusione.