Liberi tutti. Da oggi i cancelli dell’antistadio ‘Imbriani’ resteranno chiusi anche per i calciatori che hanno continuato ininterrottamente ad allenarsi fino a ieri, quando si sono ritrovati per un saluto veloce – senza mettere piede in campo – e per darsi l’arrivederci al 23 giugno, quando dovranno ritornare in città per la ripresa dei lavori. Il rompete le righe è scattato per Manconi, Lamesta, Simonetti, Perlingieri, Talia, Prisco, Nunziante, Viscardi, Sena, Starita, Carfora, Avolio, Ciurleo, Panzarino, Marrone, Nonga e Francescotti che oggi usufruiranno del primo dei 22 giorni di ferie – i restanti sei sono stati consumati durante la pausa natalizia – concessi dal Benevento al termine della stagione.

