“Quella fiducia che bramavo da tempo è stato il Breno a restituirmela”, ha scritto Samuele Sorrentino nel post di saluto alla stagione appena conclusa in Serie D. Un’avventura su due strade quella del classe 2003, la prima nel girone G con l’Atletico Lodigiani. La seconda, la più importante delle due, nel raggruppamento B, con la maglia del Breno.

Una parentesi da 19 partite con un discreto minutaggio – 1097’ collezionati da gennaio in 12 gare da titolare e in 7 spezzoni – non troppo diverso da quello vissuto fino a dicembre, considerando i 916’ in 14 partite, 10 di queste giocate dall’inizio.

