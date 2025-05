Agenti della Squadra Mobile di Benevento hanno tratto in arresto un 30enne e un 22enne di Benevento gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio controllo un veicolo sospetto con a bordo due giovani non si è fermato all’alt intimato e ha accelerato bruscamente la marcia imboccando poi la tangenziale ovest in direzione della galleria Avellola.

