Considerato che la Parrocchia Santuario Sacro Cuore di Gesù ha comunicato la celebrazione della tradizionale Festa a carattere religioso e civile, che si svolgerà nei giorni del 13, 14 e 15 giugno presso l’area circostante la Parrocchia racchiusa tra il piazzale Oasi Padre Pio, viale Mellusi e via Meomartini; atteso che la festività religiosa e civile prevede l’installazione di luminarie e la dislocazione di posteggi destinati ad operatori commerciali, e un ormai tradizionale sito Luna Park, via libera all’autorizzazione per l’occupazione suolo pubblico per 2mila metri quadri tra via Mario Vetrone e Via Pascoli nel periodo dal 11 al 16 giugno.

