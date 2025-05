L’augurio è che l’artefice di tale barbarie possa essere ben presto identificato e che possa rispondere come da normativa vigente. Un atto criminale quello che è stato posto in essere ad Airola e che, al momento, è costato la vita a tre cani.

Nella serata di mercoledì, in particolare, altrettanti padroni hanno dovuto portare le proprie bestiole presso un locale veterinario per gravi segni di avvelenamento. Purtroppo per gli animali non c’è stato nulla da fare morendo di li a poco tra atroci sofferenze. I quattrozampe in questione avevano in comune l’aver fatto una passeggiata qualche decina di minuti prima in zona di via Lavatoio.

