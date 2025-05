Dl Sicurezza: Serracchiani, ‘nel decreto ci sono urlacci non regole’

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Questo è il decreto degli urlacci non certo delle regole e dovrebbe saperlo chi governa i territori. Qui ci sono tanti slogan, tante norme la cui attuazione e applicabilità non interessa affatto a chi ha voluto questa legge, perché l’obiettivo della destra è solo fare propaganda, andare in tv e raccontare la favola che l’Italia è un posto sicuro”. Lo afferma la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, a proposito di quanto detto dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, sulle novità introdotte dal Dl Sicurezza.

“Ma in realtà il problema della sicurezza non viene assolutamente risolto da un decreto ad invarianza finanziaria che non prevede un euro, nemmeno per le assunzioni delle forze dell’ordine, per cui tra l’altro non si tiene conto neppure delle quiescenze”.