C.sinistra: sondaggio Izi, 62% elettori sceglie campo largo per vincere

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Il centrosinistra sceglie il campo largo come opzione vincente alle prossime elezioni politiche: oltre il 62% ritiene infatti che una coalizione ampia di centrosinistra con diverse forze politiche, da AVS al PD, passando per Italia Viva, Azione e M5S possa avere la meglio sul centrodestra. E’ quanto emerge un sondaggio sul tema ‘Candidati politici, scenari e opportunità’, realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione ‘l’Aria che Tira’ su La 7. “Interessante anche l’identikit del candidato che avrebbe maggiori chance alle elezioni e che per la maggioranza degli elettori, in modo molto trasversale, è un candidato civico: il 36,8% degli elettori di governo preferisce un esponente della società civile ad un candidato espressione dei partiti, stessa scelta per quasi il 46% degli elettori di opposizione così come l’area del non voto che con il 33,6% opta per il nome civico”, spiega Giacomo Spaini, presidente e ceo di Izi. Per quanto riguarda il genere, rivela il sondaggio, non c’è una particolare inclinazione dell’elettorato: per la maggioranza degli elettori infatti, quasi il 51%, il genere del candidato è indifferente.