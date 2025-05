Vitulano – Gestione Sprar, dura replica dell’amministrazione: “nessuna richiesta di restituzione fondi”

Prosegue il confronto accesso tra l’Amministrazione comunale di Vitulano e l’opposizione in merito ai fondi del progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

In una nota diramata nei giorni scorsi, il gruppo consiliare di minoranza aveva segnalato che il Comune di Vitulano aveva perso il ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero dell’Interno, in relazione alla gestione finanziaria del progetto Sprar nell’anno 2017. Secondo quanto riferito dall’opposizione, il tribunale aveva riconosciuto come legittima la revoca di una parte significativa delle somme rendicontate: su un totale di circa 318.000 euro, soltanto 36.000 euro erano stati ritenuti ammissibili.

Per questo, la minoranza sollevava interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia dell’azione Amministrativa, ponendo pubblicamente alcune domande: «Perché il Ministero ha giudicato inammissibili quei fondi?», «Chi ha tratto beneficio da questa gestione?»

Non si è fatta attendere la replica dell’Amministrazione comunale, che attraverso una nota ufficiale ha inteso ristabilire la propria versione dei fatti, giudicando e “disfattiste” le dichiarazioni della minoranza. «Abbiamo assistito oggi – scrive la maggioranza – all’ennesimo comunicato stampa di una minoranza che “Voleva essere Vitulano” e che oggi si esercita senza troppa fortuna al disfattismo e al cercare di buttare fango sulla comunità con la maggiore diffusività possibile».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia