Verde pubblico e decoro urbano, Serluca: “Nessun taglio delle risorse”

“La cura del verde pubblico e il decoro urbano non sono in nessun modo messe in discussione dalle scelte contabili effettuate dal Consiglio comunale. Si eviti di cedere a tentazioni demagogiche. Quest’anno al verde pubblico sono stati destinati circa 600 mila euro, come l’anno scorso, cui vanno aggiunti altri fondi per oltre 160mila destinati al decoro urbano”.

Lo sostiene l’assessora alle Finanze, Maria Carmela Serluca, replicando alla presa di posizione di tenore critico dei consiglieri comunali del Pd (per Floriana Fioretti e Maria Letizia Varricchio, che avevano parlato di risorse assegnate non sufficienti nemmeno a garantire tutti i servizi ordinari come lo sfalcio dell’erba, la potatura degli alberi, la manutenzione dei parchi.