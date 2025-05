Due dimissioni per pensionamento. Un atto di dimissioni volontarie. Un trasferimento in un altro polo sanitario campano dopo il distacco a Benevento.

Sono gli ultimi quattro addii che continuano a indebolire l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento.

Il bilancio nel borsino di assunzioni-uscite a Benevento fotografa una dinamica relativa al personale medico, non favorevole, che raccontiamo da tempo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia