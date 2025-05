Disagi diffusi e rilevanti. Sacrificio obbligato per l’esecuzione delle opere nel centro storico di Benevento.

Stiamo parlando del cantiere per la riqualificazione delle ex Orsoline, che non provocherà problemi solo per cittadini e imprese, ma anche per gli enti ecclesiastici.

L’appalto riguarda la riqualificazione funzionale, energetica e adeguamento sismico degli immobili ‘Ex Orsoline’ e ‘Mercato Commestibili-Galleria Malies’, aggiudicari all’associazione temporanea di imprese composta da Conpat Scarl e Icoge srl.

Per l’installazione del cantiere è stato necessario procedere all’occupazione temporanea, non finalizzata all’esproprio, di parte del cortile a servizio dell’Oratorio Giardini Angela Merici nell’Unità Pastorale ‘San Filippo Neri’, nel centro storico.

