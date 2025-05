RiminiWellness 2025, Peraboni (Ieg): “Rimini capitale del wellness”

Rimini, 28 mag. – (Adnkronos) – “Il nostro Paese è il quarto più sedentario dei Paesi Ocse. Meno del 20% degli italiani ha un livello di attività fisica minimo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Fa eccezione la Regione Emilia Romagna che ha livelli molto più alti di attività fisica. Questa è la capitale del wellness, del fitness. Da qui parte un segnale importante per il nostro Paese”.

Così Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian exhibition group (Ieg), alla prima giornata della 19esima edizione di RiminiWellness, in svolgimento fino a domenica 1 giugno alla Fiera di Rimini.

Una fiera che “l’anno scorso ha raggiunto il numero record di presenze – ricorda Peraboni – e che quest’anno è cresciuta in dimensioni espositive. Ci aspettiamo grande attenzione alla parte relativa alla forza fisica, che è tornata la grande protagonista tra i giovani e parallelamente, all’alimentazione”, conclude.