RiminiWellness 2025, Ermeti (Ieg): “Lo sport sostenibile novità della 19esima edizione”

Rimini, 29 mag. – (Adnkronos) – “Quest’anno proponiamo un’ulteriore novità: la sostenibilità nel mondo dello sport perché crediamo che debba essere inclusivo a tutti gli effetti e non creare barriere. Deve essere aperto a tutte le persone, indipendentemente dalla condizione fisica in cui si trovano. Ci saranno infatti seminari formativi rispetto a questo tema che grazie alla vetrina della Rimini Wellness, ci aspettiamo di rilanciare a livello nazionale”. Lo ha detto oggi a Rimini, Maurizio Ermeti, presidente di Italian exhibition group (Ieg), alla giornata di apertura della 19esima edizione di RiminiWellness, fino a domenica 1 giugno presso la Fiera di Rimini.

L’evento, “che si distingue da tutte le altre manifestazioni del mondo per avere dodici palchi con più di 2mila ore di stage”, sottolinea Ermeti, è un punto di riferimento consolidato per la promozione dei sani stili di vita e accoglie migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione. Anche quest’anno la manifestazione “ha riempito completamente il quartiere fieristico – fa sapere il presidente di Ieg – ci aspettiamo di superare il record di presenze degli anni precedenti”, auspica.

La fiera comprende complessivamente “170mila metri quadrati di esposizione e coinvolge tutti i brand più importanti, dalla parte industriale ai produttori – dice Ermeti – Oltre a un intero padiglione dedicato alle start-up di settore, c’è anche una parte importantissima legata alla crescita culturale di questo settore. È infatti presente tutto il comparto della nutrizione, i fisioterapisti, gli osteopati, la medicina sportiva”. “La disciplina sportiva è assolutamente importante per il Paese Italia”, rimarca il presidente di Italian exhibition group. Sotto questo aspetto, “RiminiWellness è un’importante vetrina”, conclude Ermeti.