Referendum: Schlein, ‘votare sì contro precarietà e per cittadinanza a chi nasce o cresce in Italia’

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Perché votare sì ai referendum? Perché abbiamo bisogno di dire basta alla precarietà in questo Paese. L’8 e il 9 giugno gli italiani hanno una grande opportunità, quella di andare in massa a votare e di cambiare delle leggi, contrastare la precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro, perché siamo un Paese che purtroppo vede tre morti al giorno sul lavoro o sugli stage, non lo dobbiamo più accettare”. Lo dice Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4.

“Ed è anche un’occasione per dire che chi nasce o cresce in Italia è italiano. Ho un’idea proprio diametralmente opposta a qualche ministro del governo Meloni che dice che nelle classi bisogna ridurre il numero di stranieri, perché io nelle classi non vedo italiani e stranieri, vedo bambine e bambini che hanno lo stesso diritto ad una scuola di qualità perché lo dice la nostra Costituzione”.