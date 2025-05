La delibera 278 approvata dalla giunta regionale il 21 maggio scorso ha portato in dote a numerosi Comuni sanniti i fondi necessari per il recupero o il completamento della rete idrica. Sono stati stanziati oltre 424 milioni di euro per garantire la copertura economica ai progetti presentati dalle amministrazioni campane. Se stringiamo il cerchio intorno al Medio Calore, sorridono San Giorgio del Sannio (2 milioni per il progetto di ristrutturazione delle reti idriche), San Martino Sannita (1,8 milioni per il miglioramento e potenziamento dell’acquedotto), Calvi (1,6 milioni per il recupero delle perdite della rete).

