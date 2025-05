“E’ evidente che il Pd cerchi diversivi politico-mediatici, per affogare così l’ennesimo dispiacere politico: la sconfitta netta subita a Sant’Angelo a Cupolo, dove la lista che appoggiavano è finita terza e ciò in un centro storicamente patrimonio della sinistra sannita. Un’altra eredità storica dispersa”.

Sono le parole del segretario cittadino Cosimo Lepore e la presidente Marika Mignone: “Quanto all’allusione su un inciucio in Consiglio comunale con Forza Italia, non esiste. Il voto sui Revisori rientra in una normale, fisiologica dinamica consiliare. Tutto qui”, la conclusione.

Risposta pungente dal Pd con il segretario provinciale Giovanni Cacciano.

