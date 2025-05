It-Ex al convegno Ufi di Salonicco, promuovere Made in Italy e sostenere Pmi

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – It-Ex, associazione rappresentativa delle fiere nazionali di rilievo internazionale, parteciperà nei prossimi giorni al Convegno Ufi – Focus on Europe, in programma a Salonicco dal 3 al 7 giugno, momento di confronto tra i protagonisti del settore fieristico europeo. La partecipazione al convegno conferma il ruolo di It-Ex come interlocutore di riferimento a livello internazionale e come promotore attivo di un sistema fieristico italiano competitivo, innovativo e capace di generare valore per il Paese.

“Le fiere internazionali – ha dichiarato Raffaello Napoleone, presidente di It-Ex – rappresentano un asset strategico per la crescita dell’economia, non solo per l’indotto diretto e indiretto che generano sul territorio, ma anche per il loro impatto sull’export. Le manifestazioni organizzate dai nostri associati hanno una chiara vocazione internazionale: sono piattaforme di business che promuovono il made in Italy nel mondo e rappresentano un’opportunità fondamentale per le Pmi, che attraverso le fiere possono accedere a nuovi mercati, stringere relazioni globali e far conoscere l’eccellenza italiana all’estero”.

It-Ex sarà presente anche in veste di Diamond sponsor del convegno, rafforzando così il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo del comparto fieristico italiano in Europa e la cooperazione tra gli attori del settore.

It-Ex rappresenta un sistema fieristico che si sta affermando sempre più come hub internazionale di business, con una forte attrattività per espositori e buyer esteri e una crescente presenza da mercati emergenti. Sostiene il Made in Italy attraverso un piano strategico fieristico per la promozione dell’export, collaborando con enti e istituzioni offrendo competenze per guidare le imprese nell’export, garantendo l’accesso nei mercati globali a migliaia di Pmi, che costituiscono circa il 43% degli espositori italiani.

Grazie anche al coinvolgimento delle istituzioni e al supporto Ice, i dati più recenti evidenziano la crescita delle fiere rappresentate da It-Ex in termini di internazionalizzazione, visitatori e buyer. Negli ultimi sei mesi la sostanziale totalità delle fiere svolte registra un aumento dei visitatori, con una forte presenza estera, un’alta percentuale di espositori stranieri e numeri da record per alcune manifestazioni.