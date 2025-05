Genova: Toti, ‘doveva restare Bucci ma partiti volevano i miei elettori e hanno sbagliato’

Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Bucci, rimanendo sindaco di Genova, avrebbe potuto rappresentare un ottimo punto d’appoggio per il candidato in Regione. Che doveva essere un altro o un’altra”. Lo dice Giovanni Toti al ‘Corriere della sera’.

“Tutti i partiti, legittimamente, dopo aver avuto un ruolo minore durante la mia esperienza (l’area che si era coagulata raggiungeva il 22 per cento), hanno pensato di ‘riappropriarsi’ di quell’elettorato. Ma hanno fatto male i loro conti”, sottolinea l’ex governatore ligure spiegando ancora: “Quell’elettorato non è dentro il bacino del centrodestra, anzi spesso ne è estraneo per storia e cultura, pur essendo disponibile a entrare in rapporto”.