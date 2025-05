Dl sicurezza: Schlein cita vecchio tweet Meloni, ‘ora fa il contrario alla faccia della coerenza’

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Venite a parlare di sicurezza” ma le forze dell’ordine sono “affaticate dall’assenza di personale e dagli straordinari. ‘Si può partire dallo sblocco delle assunzioni e dallo scorrimento delle graduatorie esistenti, perché ci sono tanti idonei non vincitori in attesa di essere chiamati’. Non sono parole mie. Sapete di chi sono? Di Giorgia Meloni in un tweet del 2015. Poi va al governo e fa il contrario di quello che aveva promesso, alla faccia della coerenza”. Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sul Dl Sicurezza in aula alla Camera.