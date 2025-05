Dl sicurezza: Schlein, ‘cercate slogan e nemici ma mandate a casa un torturatore’

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “A voi servono solo slogan e nemici, ma non azzardatevi mai più a dire che noi difendiamo i criminali, perché qui c’è soltanto qualcuno che ha rimandato sul volo di Stato a casa un torturatore libico come Almasri e non siamo noi, siete voi”. Lo dice Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul Dl Sicurezza.

“Quello che voi fingete di non capire è che la società più sicura è quella più inclusiva, che non discrimina e marginalizza nessuno, che non lascia indietro nessuno, che non mette in competizione i più poveri per un tozzo di pane, ma assicura una casa, un lavoro e un un salario dignitoso per tutti, mentre voi cancellate il sostegno contro la povertà e mentre voi bloccate il salario minimo a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano in questo Paese”.