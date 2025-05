Concorsi Asl, sei bandi restano senza candidati

Hanno risposto sedici medici con diverse specializzazione al bando indetto dall’Asl Benevento per assunzioni a tempo determinato.

I posti riguardano specializzazioni in Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Pediatria, Urologia e prefigurano un contingente di inserimenti utile a decongestionare gli ambulatori dell’Azienda sanitaria locale.

Da rilevare diversi dati in negativo in termini di soddisfacimento del fabbisogno previsto dall’Asl.

