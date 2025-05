C.sinistra: Bettini, ‘il ‘nuovo’ Renzi dice cosa importante, segnare riga tra passato e futuro’

Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Il voto di Genova conferma la vittoria che in quella città, nelle ultime elezioni regionali, ottenne Andrea Orlando e spinge nella direzione fin qui auspicata”. Lo dice al Foglio Goffredo Bettini, sottolineando: “Ora occorre procedere per questa via, in vista del voto per il governo dell’Italia. Ho trovato, in questo senso, nel lungo intervento di Renzi apparso sul ‘Foglio’ qualche giorno fa, un tono nuovo. Renzi rivendica molte cose del suo passato. Ho tante volte polemizzato con lui. Soprattutto sul ruolo che ha avuto Conte negli ultimi anni; che considero altamente positivo”.

“Ma Renzi ha detto una cosa importante: occorre segnare una riga tra il passato e il futuro. Ha colto anche lui la temperie in questo momento autentica del nostro elettorato. Che vuole unirsi su una scelta di “civiltà”, piuttosto che dividersi su aspetti pur importanti, di un programma di cose da fare, sul quale via via si potranno trovare le soluzioni più efficaci”, spiega tra l’altro il dirigente Pd.