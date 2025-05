Alfredo alla Scrofa presenta le sue cantine di epoca romana, uno spazio sensoriale dedicato al vino

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Dopo quattro anni di ristrutturazioni, nel cuore pulsante della Capitale, tra le mura che hanno attraversato secoli di storia, Alfredo alla Scrofa ridona nuova luce ad un luogo straordinario, le cantine di epoca romana. Uno spazio innovativo, sottostante il ristorante, atto a valorizzare la memoria di questo ambiente unico. Le Cantine di Alfredo alla Scrofa furono già utilizzate in antichità dal ristorante custodendo nei suoi ambienti l’essenza dell’enogastronomia romana. Oggi, dopo anni di attento lavoro, questo luogo torna a splendere, con una nuova destinazione dove vivere un’esperienza sensoriale dedicata al vino, con una selezione di oltre 500 etichette e uno spazio dedicato ai produttori e alle loro aziende dove raccontare il vino, la sua storia e la sua anima.

Un ambiente esclusivo dove poter incontrare e coinvolgere i propri clienti selezionati, esperti del settore e buyer in un’esperienza di degustazione personalizzata. Senza dimenticare i wine lovers, con percorsi di degustazione mirati. Uno spazio che rappresenta un ponte tra passato e presente, un’ode alla cultura del vino e alla tradizione italiana. Le Cantine di Alfredo alla Scrofa, fiore all’occhiello della storia centenaria del ristorante, rappresentano un contributo concreto alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico della Capitale, un epicentro di eccellenza e punto di riferimento per appassionati e intenditori di tutto il mondo. Immergersi nelle Cantine di Alfredo alla Scrofa significa percorrere un viaggio attraverso i secoli, lasciandosi avvolgere dal fascino di un luogo che racconta storie di convivialità, passione e tradizione. Un’esperienza autentica che celebra la grandezza della Roma del passato, proiettandola nel futuro con la stessa eleganza e raffinatezza che hanno reso il ristorante un’icona senza tempo.

“La nostra cantina è un’elevazione del ristorante – spiega Mario Mozzetti proprietario e Master Mantecatore di Alfredo alla Scrofa – porta alla luce i 110 anni di storia di Alfredo, dona maggiore forza al progetto di voler raccontare Roma, che entra dentro Alfredo alla Scrofa, attraverso il vino e alla storia della capitale”. Per il direttore di Alfredo alla Scrofa Carlo Paragona, “per noi è il raggiungimento di un traguardo e di un lavoro che stiamo facendo sui luoghi di Alfredo. Lo spazio cantina rappresenta un completamento di una valorizzazione del ristorante nella sua complessità”. Infine, per l’architetto Stefano Rosini “le cantine di Alfredo rappresentano una valorizzazione degli elementi storici, sia negli spazi che nelle finiture murarie. All’interno sono stati valorizzati gli elementi architettonici esistenti e recuperate le strutture che rappresentano il segno del passato”.

Protagonisti fondamentali delle nuove Cantine sono due membri della grande famiglia di Alfredo alla Scrofa: Marco Zambardi (Head Sommelier e F&B Expertise) e Alessandro Novelli (Head Sommelier), che provvederanno a curare nel dettaglio ogni singola sfumatura dei vini selezionati.