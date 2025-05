Mo: Maraio, ‘Psi in piazza il 7 giugno’

Roma, 28 mag (Adnkronos) – “Il Psi, lo ha ufficializzato oggi attraverso i canali social, sarà in piazza per la manifestazione per Gaza. Abbiamo denunciato l’atteggiamento di Benjamin Netanyahu dall’inizio. Ha distrutto le buone ragioni di Israele ed è diventato un danno per il suo Paese, per la comunità internazionale. Su Gaza ha scatenato un genocidio, va fermato”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, parlando dell’appuntamento del 7 giugno.

“Per noi sarà un modo per rilanciare la nostra battaglia ‘stop bombs on children’ e per contribuire a scrivere, anche su questo fronte, pagine di unità nel centrosinistra -prosegue-. Ci troviamo di fronte ad uno dei più grandi drammi dell’umanità, non possono esserci divisioni. Anche qui, e lo ricordo a quanti immaginano superata la differenza destra e sinistra, la differenza fra noi e loro. Fra chi, in linea con la storia della sinistra, sceglie la libertà, la democrazia, i popoli oppressi, e chi sta con chi lancia le bombe”.