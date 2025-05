Consiglio d’Europa: Foti, ‘raccomandazione Ecri immeritata, solidarietà a forze dell’ordine’

Roma, 28 mag (Adnkronos) – “La raccomandazione del presidente della Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), rivolta al governo italiano in merito al presunto problema della profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine, è immotivata, immeritata e rappresenta un’ingiusta provocazione nei confronti dei nostri uomini e donne in divisa”. Lo dice il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti.

“A loro va la piena solidarietà e la profonda gratitudine di tutti gli italiani perbene per il lavoro svolto ogni giorno, con impegno e dedizione, a tutela della sicurezza dei cittadini”, aggiunge Foti.