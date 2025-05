Rai: Ruotolo, ‘Petrecca sfiduciato da Rai Sport, si dimetta’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Lo hanno spostato da RaiNews24 allo Sport per i troppi danni fatti. Ma la redazione di RaiSport non vuole Paolo Petrecca come direttore e così ha bocciato a larga maggioranza il suo piano editoriale: 51 voti contrari contro 36 favorevoli. Un direttore senza la fiducia della sua redazione non è nelle condizioni di guidarla. Per rispetto del lavoro dei giornalisti, del servizio pubblico e della dignità dell’informazione sportiva, Paolo Petrecca deve rassegnare le dimissioni”. Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.