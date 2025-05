Mo: Sinistra per Israele, ‘bene manifestazione, si costruisca piattaforma unitaria’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “L’ipotesi di convocare una grande manifestazione nazionale che chieda il cessate il fuoco immediato a Gaza, il soccorso della popolazione palestinese con gli aiuti umanitari è un fatto importante”. Si legge in una nota di Sinistra per Israele.

“Né la comunità internazionale, né l’Ue, e tantomeno il governo italiano hanno infatti per ora ottenuto dal governo israeliano lo stop alle azioni militari a Gaza; così come non si è insistito a sufficienza per lo smantellamento di Hamas; in Israele una compagine di governo composta anche da partiti della destra messianica, reazionari e razzisti, ha trasformato il diritto di autodifesa in risposta al pogrom del 7 ottobre – la più numerosa strage di ebrei dopo la seconda guerra mondiale – e al rapimento di oltre 250 persone in una drammatica violazione di diritti umani, con l’uccisione di migliaia di civili, la distruzione di città e villaggi, il blocco dell’ingresso degli aiuti”.

“Chi vuole la pace ha il dovere di proporre iniziative concrete affinché tutto ciò finisca e finalmente sia attivato un percorso di pace equo. ‘Sinistra per Israele – due popoli e due Stati’ chiede pertanto che la costruzione di una piattaforma ampiamente unitaria, coinvolga realtà plurali per far sì che la comune volontà di una pace duratura e giusta abbia la forza di coinvolgere la più ampia opinione pubblica”.

“Come nostro contributo vi proponiamo alcuni punti, che sono condivisi dalle forze democratiche europee e che sono secondo noi indissociabili dalla necessaria condanna per la situazione di Gaza e dalla richiesta di fermare l’azione del governo di Israele”. Sinistra per Israele chiede che “nella manifestazione ci siano anche: la richiesta della liberazione immediata di tutti i rapiti israeliani; l’esposizione sempre anche delle coccarde gialle dei rapiti; che sia espressa solidarietà attiva verso gli israeliani che si oppongono al governo e verso i palestinesi che si oppongono a Hamas”.

Ed inoltre “⁠che l’iniziativa affermi la necessità dello smantellamento di Hamas; la ⁠condanna del dilagante antisemitismo, anche quando si manifesta nelle forme dell’ostilità verso i singoli cittadini di Israele, rifiutando qualunque avallo al principio della colpa collettiva; ⁠il rilancio della prospettiva di pace con al centro la proposta di ‘due popoli e due Stati'”.

“Un movimento che vuole contribuire alla pace, interrompere la tragedia di Gaza, fare tornare a casa gli ostaggi israeliani, sostenere la democrazia israeliana, comprendere le ragioni profonde di questa guerra infinita, deve essere capace di fare tutte queste richieste nel medesimo tempo. In quell’area così devastata del mondo si scontrano due diritti, difenderli tutti e due non vuol dire danneggiare una delle due parti, ma lavorare perché le due parti possano avere un futuro. Una sinistra che si ponga alla testa di un simile movimento deve realizzare iniziative concrete per ricostruire/sostenere il dialogo fra la Anp e le forze politiche israeliane che si battono per il cambiamento e per la realizzazione della soluzione dei ‘Due Popoli – Due Stati'”.