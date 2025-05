Antimafia: M5S fa quadrato attorno a Scarpinato e Cafiero De Raho in commissione

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Il M5S fa quadrato attorno ai suoi parlamentari Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho. Una delegazione composta da quindici parlamentari del M5S – tra cui Maiorino, Nave, Bevilacqua, Pirro – ha preso parte ai lavori della commissione Affari Costituzionali del Senato, chiamata a esaminare il disegno di legge a firma di Iannone sul conflitto di interessi in commissione Antimafia. I senatori pentastellati hanno messo in fila sei interventi nel corso della discussione. Nel mirino della proposta c’è la permanenza nei lavori dei due ex magistrati nella commissione Antimafia, che secondo quanto stabilisce la norma potrebbero essere dichiarati incompatibili sulla base di loro precedenti incarichi. Si legge in una nota.

“Questo ddl – ha dichiarato lo stesso Scarpinato nel corso della seduta – è studiato per consentire alla maggioranza che presidia la commissione Antimafia di estromettere dai lavori due specifici parlamentari dell’opposizione, che sono anche due ex magistrati caratterizzati da una lunghissima specializzazione professionale sul contrasto alle mafie e che si sono caratterizzati per indagini e processi nei confronti di personaggi eccellenti vicini alla attuale maggioranza. Invece, il centrodestra non ipotizza affatto possibili conflitti di interesse in caso di rapporti di parentela con soggetti condannati definitivamente per mafia, in modo da impedire che possano essere sollevati nei confronti della Presidente Colosimo, il cui zio è stato condannato per gravi reati di mafia e riciclaggio. Un taglia e cuci studiato per colpire alcuni e salvare altri. Questo ddl è stato congegnato in modo da attribuire alla maggioranza un potere discrezionale di estromettere parlamentari della minoranza”.

La vicecapogruppo M5S in Senato, Alessandra Maiorino, ha ricordato che “Scarpinato e De Raho sono sotto scorta perché hanno messo a rischio la loro vita per combattere la mafia. La verità è un’altra: forse sono scomodi per chi ancora una volta, a distanza di dieci anni, sta depistando gli approfondimenti di eventi che hanno punteggiato la storia di questo Paese”.