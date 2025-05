Cresce l’attesa per l’edizione 2025 della fortunata trasmissione di Rai Uno ‘Una voce per Padre Pio’, che torna in piazza Santissima Annunziata, con la registrazione in programma il 10 giugno. Un luogo ‘storico’ per la kermesse, che ha ospitato tantissime edizioni, a due passi dalla chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria degli Angeli e Santuario Diocesano, individuato luogo Giubilare, dove Padre Pio ha celebrato la prima messa nel lontano 14 agosto del 1910.

