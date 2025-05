Sostenibilità, il Giro d’Italia della Csr arriva a Lecco: ultima tappa 2025

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Si avvia alla conclusione il Giro d’Italia della Csr 2025. L’ultima tappa dell’evento itinerante del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale è in programma a Lecco il 27 maggio alle 10. Si chiude così un percorso di incontri cominciato a febbraio a Bologna lo scorso 25 febbraio, che passando da Gorizia, Napoli, Roma e Torino ha attraversato l’Italia per promuovere il confronto sulle tematiche legate alla sostenibilità e condividere esperienze positive, coinvolgendo decine di esperti provenienti da aziende, enti pubblici, istituzioni, università e organizzazioni non-profit. La tappa finale del Giro, dal titolo ‘Ritorno al futuro. Sostenibili per scelta. Eccellenti per Natura’, si svolgerà in presenza, previa iscrizione, ed è inserita nella programmazione del Festival della Sostenibilità 2025 del Comune di Lecco.

L’appuntamento è presso l’Officina Badoni di Corso Matteotti 7, uno storico edificio di Lecco diventato oggi uno spazio dedicato ai giovani e alla città. Protagonisti della tappa lariana del Giro d’Italia della Csr saranno il territorio e la sostenibilità come scelta di sviluppo e leva di competitività di una comunità territoriale. Un racconto corale e multistakeholder di tutto ciò che accade a Como e Lecco, anche attraverso il ruolo di promozione e facilitazione svolto dal Salone e dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. “In questa fase di transizione il ruolo delle organizzazioni che promuovono la creazione di reti sui territori diventa sempre più importante – commenta Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone – La sostenibilità richiede partnership multistakeholder che permettono la condivisione di risorse, competenze, conoscenze. Un cambiamento che riguarda la gestione di processi e prodotti ma anche la relazione tra i diversi attori social”.

Al centro della tappa di Lecco del Giro d’Italia della Csr ci sarà la descrizione del Progetto Smart, avviato nel 2018 nell’ambito di un progetto interregionale per la creazione di buone pratiche di sostenibilità a Como, Lecco e nel Canton Ticino, che dal 2021 è sostenuto interamente dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Smart offre un percorso universitario di formazione per Csr Manager che ha già coinvolto oltre 150 aziende, ma anche seminari, laboratori, spettacoli teatrali, un podcast, pillole tv e una collana di quaderni dedicati.

L’evoluzione progettuale del lavoro fatto con Smart ha portato alla costituzione della Rete Lariana per la Transizione Sostenibile, che da quest’anno riunisce 50 imprese, organizzazioni del Terzo Settore, enti pubblici, associazioni di categoria e altre reti territoriali con l’obiettivo di affrontare il cambiamento imposto dalla doppia transizione – sostenibile e digitale – oltre che generare e misurare l’impatto positivo per la comunità.

Novità del 2025 per Smart è il Report di Sostenibilità Semplificato, sviluppato dalla Cciaa di Como-Lecco con il supporto scientifico di Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Supsi) e in collaborazione con la Camera di Commercio del Canton Ticino. Grazie alla partnership con Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica di Unioncamere, e alla proposizione del servizio da parte delle Camere di Commercio, Smart sarà messo a disposizione delle imprese dell’intero territorio nazionale. La redazione del report Smart avviene tramite una piattaforma web-based che guida l’utente in modo intuitivo, dalla raccolta delle informazioni alla realizzazione grafica, e include funzionalità per l’impaginazione del report, la creazione di un file digitale idoneo alla stampa e la traduzione in inglese, francese e tedesco.

Oltre a questo, il progetto Smart offre a imprese e organizzazioni altri importanti strumenti di lavoro, tra cui weCer, un tool per agevolare la simulazione della resa ambientale ed economica di un impianto fotovoltaico, e Re-Fil, un pacchetto di 5 tool realizzati dalle imprese coordinate dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per la sostenibilità, dedicati a specifiche filiere produttive (legno e arredo, alimentare e packaging, tessile, metalmeccanica, turismo). Prossimamente verrà presentato un nuovo strumento dedicato all’economia circolare multisettore.

La tappa di Lecco prenderà il via alle 10 con i saluti istituzionali di Simona Frigerio, consigliera Camera di Commercio di Como-Lecco, e di Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone. Seguirà la presentazione della rete lariana a cura di Caterina Carletti, esperta di Csr della Camera di Commercio di Como-Lecco, e di Stefania Borghi e Ombretta Triulzi, dell’Ufficio Ambiente e Sostenibilità della Camera di Commercio di Como-Lecco. La seconda parte dell’incontro, a partire dalle 11, sarà dedicata alle testimonianze del lavoro di rete. Interverranno AntonellaTagliabue, Coordinamento Rete Lariana per la Transizione Sostenibile; Renata Zuffi, assessora Ambiente, Mobilità, Pari opportunità del Comune di Lecco; CorradoMaggi, Head of Business Development di CleanAir Europe; MilenaBianchini, Export, Sales Department&Marketing di Bermec; EmanueleBertolini, Ceo di Bermec e MauroNodari, Chief Innovation&Sustainability Officer Techno.

L’ultimo contributo sarà quello di Corrado Bina, amministratore delegato Acinque Innovazione, che presenterà i progetti di sostenibilità legati al monitoraggio delle perdite idriche occulte attraverso innovativi sistemi acustici. Terminati i lavori del Giro d’Italia della Csr, il Salone non si ferma: l’appuntamento è a Milano, dall’8 al 10 ottobre 2025, presso l’Università Bocconi, per la tredicesima edizione nazionale dal titolo ‘Creare futuri di valore’. Più di 200 aziende e organizzazioni non profit hanno già confermato la loro presenza, ma si può ancora diventare protagonisti dell’evento compilando l’apposita scheda di partecipazione sul sito del Salone.