Settimana sclerosi multipla, da Siracusa un messaggio forte dal Teatro Greco

Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) – È partita da Siracusa la Settimana nazionale della sclerosi multipla, 7 giorni dedicati all’informazione e alla sensibilizzazione su una grave malattia del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 30 anni e in prevalenza le donne. L’iniziativa – informa una nota – è promossa da Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. ()

L’apertura ufficiale si è tenuta sabato 24 maggio al Teatro Greco di Siracusa, prima della replica di ‘Edipo a Colono’ di Sofocle. Sul palco, un messaggio di sensibilizzazione condiviso dal presidente della Fondazione Inda, dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, dal sovrintendente Inda Daniele Pitteri e da Gianluca Pedicini, presidente della Conferenza delle persone con sclerosi multipla. Nel corso della settimana si celebrerà anche la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, in programma il 30 maggio alla Camera dei Deputati a Roma, alla presenza delle istituzioni.

All’ingresso del teatro è stata allestita la mostra ‘Portraits’ che, dopo Roma e Milano, è approdata per la prima volta in Sicilia con 9 ritratti di persone con sclerosi multipla, accompagnati dalla rappresentazione visiva dei loro sintomi invisibili, realizzati grazie a un programma di intelligenza artificiale che ha trasformato parole ed emozioni in immagini sorprendenti e profonde. Le opere, digitalizzate, sono proposte su 3 pannelli Led. Nell’occasione, Aism esprime una particolare riconoscenza alla Fondazione Inda per l’ospitalità e per aver scelto di essere al fianco dell’associazione nella quotidiana battaglia contro la sclerosi multipla.