Roma: 26enne trovata morta in hotel, non si esclude suicidio**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Gli ultimi messaggi alla madre, che si è presentata poi ai carabinieri col sentore di un epilogo tragico, segnalando l’allontanamento della figlia. Quindi la scoperta del corpo senza vita della 26enne romana, in una camera d’albergo in via di Valleranello, a due passi dal quartiere Eur di Roma. E’ successo sabato pomeriggio. La ragazza, sul cui corpo non sono stati trovati segni di violenza, è stata trovata dai sanitari del 118 che non escludono il suicidio, probabilmente ingerendo un mix di farmaci. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri di Tor de Cenci. Disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.