Indagini in corso ad Airola per comprendere le origini di un rogo che si è verificato all’interno di una società di noleggio avente sede in via Lavatoio. Per la precisione, come da ricostruzione degli inquirenti, le fiamme hanno preso origine nel vano motore di una Mercedes sprinter.

