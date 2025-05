Ponte Stretto: Donzelli, ‘contatti Salvini-Quirinale, si troverà soluzione’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Salvini ha parlato di contatti diretti con il Quirinale. Si troverà una soluzione che garantisca velocità di realizzazione dell’infrastruttura e al tempo stesso le più severe verifiche antimafia. Il Ponte non sarà un banchetto per la criminalità organizzata. Il Ponte va fatto per combattere la mafia, non per farle regali. Ma è un problema anche chi non vuole lo sviluppo del Sud: dove manca lo Stato, arrivano le cosche”. Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, intervistato da ‘La Stampa’.