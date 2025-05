«Sono iscritto al M5S da settembre 2024, ho aderito al Gruppo Territoriale di Benevento per dare il mio contributo alle attività del Movimento». Comincia così una lettera aperta che Gabriele Corona ha inviato a Roberto Fico ex Presidente della Camera e ritenuto candidato del campo largo centro sinistra e M5S per le regionali. «Verifico, però, che le iniziative dei 5 stelle nella Provincia di Benevento sono scarse, limitate sostanzialmente solo a quelle organizzate dai gruppi territoriali di Montesarchio e Alto Tammaro, perché strane logiche organizzative, che tu conosci, impediscono alla gran parte dei 1.000 iscritti di partecipare ai forum tematici che proprio tu hai proposto. In particolare è totalmente inattivo il Gruppo di Benevento città, nonostante le tante sollecitazioni che arrivano anche da me. A complicare il quadro c’è l’ipotesi della tua candidatura come presidente della Regione Campania, alle prossime elezioni d’autunno, per la coalizione di centro sinistra nella quale è data per scontata pure la presenza di Clemente Mastella» Corona poi prosegue: «L’annuncio di Gubitosa ha creato notevoli discussioni tra gli attivisti sanniti in gran parte sorpresi e indignati per questo eventuale accordo anche con l’attuale sindaco di Benevento, noto viandante della politica che si sposta indifferentemente tra destra e sinistra solo per tornaconto politico elettorale enza alcuna coerenza con principi o programmi. Quale sarebbe il risultato politico di questa alleanza? I duemila voti di differenza tra i diecimila che porterebbe Mastella e gli ottomila persi dal Movimento? Considera inoltre, che per i 5 stelle sanniti l’alleanza con NdC sarebbe un disastro non solo per le elezioni regionali ma soprattutto per la credibilità del Movimento negli anni futuri e le prossime elezioni amministrative» il ragionamento rispetto profili negativi su ipotesi alleanza.

«Ma credo che sarebbe una iattura anche per te e la tua carriera politica perché Mastella non riuscirà a presentare una sua lista, sarà quindi costretto ad indicare candidati in una accozzaglia e comunque non eleggerebbe il suo candidato ma nel caso tu fossi eletto con siffatto “campo minato” verrebbe da te ogni giorno a chiederti di ripagare comunque il suo “apporto elettorale”. Ti conviene? Non sarebbe meglio ritrovare per un po’ i valori grillini?», la conclusione.