Dazi: Procaccini, ‘Ue deve agire compatta e senza ipocrisia’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “La tregua sui dazi concessa alla Ue? È Trump ‘in purezza’, l’andirivieni sui dazi rientra nella modalità di trattare da parte del presidente Usa. Ma se la Ue vuole arrivare a un accordo con il suo principale alleato deve agire compatta e senza ipocrisia. Non si può essere alleati a fasi alterne”. Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo, intervenendo alla trasmissione ‘Agorà’ su Raitre.

Mi riferisco -aggiunge- ad alcuni Stati europei che finanziano Putin attraverso l’acquisto di gas liquefatto dalla Russia piuttosto che prenderlo dagli Usa. In particolare la Francia di Macron, che nell’ultimo anno ha aumentato addirittura dell’81% gli acquisti di gas liquido dalla Russia, e la Spagna di Sanchez. Se si deve agire in maniera compatta con l’alleato Usa è necessario farlo sempre, abbandonando questi atteggiamenti ipocriti”.