Concerti della speranza, Napoli (Musica su Roma): “Occasione di crescita”

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “L’arte e la musica devono essere di tutti, parte da questa convinzione ‘I concerti della speranza’, l’iniziativa lanciata in collaborazione con SuperJob.” Lo ha raccontato Yuri Napoli, referente del progetto Musica su Roma, oggi nella Capitale, durante la prima edizione di ‘I concerti della speranza’, progetto organizzato da SuperJob, piattaforma gratuita di e-recruitment per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nata grazie al contributo di Neopharmed Gentili e con il coinvolgimento di Michael Page.

“Il format musicale è pensato per offrire a bambini e ragazzi con disabilità un’occasione autentica di crescita, inclusione e sperimentazione artistica – aggiunge Napoli – L’obiettivo è semplice ma al tempo stesso molto ambizioso: aprire le porte di questa avventura artistica e professionale a tutti e creare un’orchestra sinfonica, in cui ogni partecipante possa sentirsi parte di qualcosa di grande, accompagnato da professionisti che condividono la bellezza dell’arte”.

Durante le giornate di laboratorio, i partecipanti esplorano strumenti, tecniche ed emozioni, culminando in un’esperienza collettiva che li fa sentire veri musicisti. “Sogniamo – conclude – di estendere questo modello a più territori, per far vivere a tutti la gioia della musica e del farla insieme”.