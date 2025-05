Ucraina: si aggrava il bilancio degli attacchi russi, almeno 12 i morti

Kiev, 25 mag. (Adnkronos) – Si aggrava il bilancio degli attacchi aerei russi di oggi sull’Ucraina, i più grandi in tre anni di guerra, che per la seconda notte consecutiva ha colpito con droni e missili balistici gran parte del Paese e anche Kiev. Secondo le autorità, sono morte almeno 12 persone, tra cui tre bambini nella regione della capitale, e decine di altre sono rimaste ferite. Funzionari ucraini hanno confermato che la Russia ha lanciato 298 droni e 69 missili in più ondate. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le sue difese aeree hanno abbattuto 110 droni ucraini durante la notte.

Volodymyr Zelenskyy ha invitato gli Stati Uniti a pronunciarsi contro gli attacchi russi. “Il silenzio dell’America e il silenzio di altri nel mondo non fanno che incoraggiare Putin”, ha scritto il presidente ucraino su Telegram. “Ogni attacco terroristico russo di questo tipo è motivo sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia”.