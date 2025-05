Mo: Ferdinandi, ‘disponibili a ospitare a Perugia manifestazione nazionale per Gaza’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Ieri ero in piazza insieme a tanti cittadini di Perugia che esponevano sudari bianchi in segno di solidarietà con la popolazione martoriata di Gaza. Oggi ho partecipato ad un dibattito organizzato da Avs sullo stesso tema. Si susseguono iniziative ovunque, giorno dopo giorno, segno inequivocabile che i cittadini italiani sentono il bisogno etico e morale, fortissimo, di fare qualcosa per fermare lo sterminio, la fame e la sofferenza del popolo palestinese”. Lo dice la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

“Leggo anche che il direttore di Repubblica Mario Orfeo da Dogliani ha parlato della necessità di organizzare una manifestazione nazionale per chiedere la fine dei crimini di guerra a Gaza. Anche Walter Veltroni lancia l’appello nelle pagine del Corriere della Sera. La guerra deve finire, la politica non può continuare a restare in silenzio. Qualcuno deve muoversi. Anche Nicola Fratoianni, uno dei leader di Avs, ha appena rilanciato questa idea proprio da Perugia. L’altro giorno anche le Ong hanno chiesto una grande mobilitazione”.

“Credo che nelle prossime ore tutte le forze sociali e progressiste debbano sposare questa idea, anche sulla base delle giuste posizioni espresse nella mozione unitaria presentata dal Pd, M5S e Avs alla Camera. Come Sindaca della città di Perugia, città che da decenni è impegnata sui temi della pace, dell’accoglienza e della cooperazione, sento il dovere di mettere a disposizione questo straordinario patrimonio civile: Perugia ci sarà e può ospitare il corteo se sarà considerato da tutti utile e fruttuoso. Serve l’impegno di ognuno e ognuna, perché ogni ora che passa altri bambini, altri uomini e donne, perdono la vita. Tacciano le armi: il nostro grido di senta forte e unito oltre ogni confine”.