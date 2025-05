Garlasco: Nordio, ‘opinione pubblica abbastanza negativa su giustizia’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Io credo che purtroppo in questo momento l’opinione pubblica e l’opinione del cittadino nei confronti della giustizia sia abbastanza negativa”. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde così a Zona Bianca su Rete4 a chi gli chiede se tema che la vicenda Garalsco possa avere un impatto negativo per la giustizia a livello di opinione pubblica.

“Secondo me più di una colpa dei magistrati è una colpa delle leggi. I magistrati amministrano queste leggi che sono imperfette e che consentono addirittura di procrastinare dei processi all’infinito anche quando bisognerebbe avere il coraggio di chiuderli”.